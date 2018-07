Flamengo passa pelo Bangu, mas não assume a liderança no Rio

O Flamengo venceu o Bangu por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, e chegou ao segundo lugar do Campeonato Carioca. O time foi beneficiado com o tropeço do Botafogo mais cedo (empatou com o Barra Mansa por 1 a 1), e agora soma o mesmo número de pontos do rival, 29, mas está em desvantagem no saldo de gols. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo, quando o Flamengo, muito desfigurado por causa de desfalques, atuou com mais vontade.

Mais presente em campo, embora com um time sem entrosamento, o Flamengo esteve próximo de fazer o gol por algumas vezes no primeiro tempo. A trave salvou o Bangu em duas oportunidades e o goleiro Marcio também apareceu bem para evitar a vantagem do Rubro-Negro.

Já o Bangu, que levava perigo nos contra-ataques, teve um gol de Bruno Luiz mal anulado pela arbitragem. O atacante finalizou após um choque do goleiro Paulo Victor com Deivison. Equivocadamente, o árbitro Rodrigo Carvalhaes assinalou falta do banguense no lance.