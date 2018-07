Flamengo passa pelo Resende e divide liderança do Carioca

O Flamengo venceu o Resende por 2 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e ficou rigorosamente empatado com o Botafogo na liderança da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O time rubro-negro chegou aos sete pontos, mesma pontuação dos botafoguenses, que horas mais cedo golearam o Bonsucesso por 4 a 0, no Engenhão. Com os resultados, os dois times também somam duas vitórias e cinco gols de saldo, os dois primeiros critérios de desempate. Já o Resende estacionou nos quatro pontos e ocupa o sétimo lugar.

Os gols da vitória flamenguista foram marcados no segundo tempo por Anderson Pico e Alecsandro, este último cobrando pênalti. O mesmo Anderson Pico que abriu o placar fez, contra, o único gol da equipe mandante do duelo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.

O JOGO

O primeiro tempo do duelo deste sábado foi bastante equilibrado e o Flamengo sofreu para conseguir criar as suas primeiras jogadas de ataque. Foi levar maior perigo ao goleiro adversário pela primeira vez apenas aos 17 minutos, quando Pará cruzou, a zaga desviou mal na bola e Arthur precisou se esticar todo para impedir o gol, antes de Nixon, que chegava para a bola, concluir.

Em seguida, aos 21, Marcelo Cirino fez Arthur trabalhar mais uma vez com uma defesa em dois tempos, mas o Resende também era perigoso quando ia ao ataque e respondeu já aos 23, quando Marcel bateu sobre o gol de César uma bola sobrada na grande área.

Aos 31 minutos, o Flamengo não abriu o placar por muito pouco, quando Canteros deu passe para o zagueiro Wallace bater por baixo do goleiro Arthur e ver a zaga impedir o gol em cima da linha.

Na etapa final, o primeiro a ficar mais perto do gol foi o Resende, com Admilton cabeceando no travessão um escanteio batido pela direita, após César sair mal de sua meta.

Insatisfeito com o que via, Vanderlei Luxemburgo resolveu sacar o meia Arthur Maia e colocou o atacante Alecsandro já aos 11 minutos. E, quatro minutos depois, o Flamengo desperdiçou grande chance de marcar com Marcelo Cirino, que ficou cara a cara com Arthur, mas chutou em cima do goleiro, que fechou bem o ângulo.

O primeiro gol rubro-negro, porém, viria no minuto seguinte. Após receber bola rolada por Cirino, Anderson Pico soltou a bomba cruzada de fora da área e acertou o canto esquerdo baixo do goleiro Arthur: 1 a 0. Após o gol, Luxemburgo resolveu reforçar o setor de meio-campo mais uma vez, contra a entrada de Luiz Antonio no lugar do atacante Nixon.

E o mesmo Cirino que deu passe para Pico soltar a bomba para as redes teria participação importante na jogada que resultou no segundo gol do Flamengo. O atacante invadiu a área pela esquerda, deu o drible em Admilton e levou um empurrão do zagueiro. O juiz marcou pênalti, que Alecsandro, aos 27 minutos, bateu no canto esquerdo baixo de Arthur, que caiu para o outro lado, para fazer 2 a 0.

Quando o jogo já parecia definido, o Resende achou o seu gol em um lance despretensioso. Marcel cruzou fraco da esquerda e Anderson Pico, sozinho, tentou afastar com um chutão, mas pegou mal na bola e acertou o canto direito de César.

No fim, o Resende tentou esboçar uma pressão, mas fez muito pouco para merecer o empate, enquanto Alecsandro quase ampliou para 3 a 1 no fim do jogo, quando Arthur impediu o gol após finalização frontal.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará a Cabofriense na quarta-feira, às 22 horas, no Maracanã, enquanto o Resende encara o Madureira, no mesmo dia, às 17 horas, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

RESENDE 1 X 2 FLAMENGO

RESENDE - Arthur; Cássio, Admilton (Marcelo), Lucas e Uallace; Iuri, Léo Silva, Jeferson Silva (Willian Vitorino) e Marcel; Geovane Maranhão e Jhulliam (Márcio Carioca). Técnico: Edson Souza.

FLAMENGO - César; Pará, Wallace, Samir e Anderson Pico; Márcio Araújo, Canteros (Víctor Cáceres) e Arthur Maia (Alecsandro); Nixon (Luiz Antonio), Marcelo Cirino e Everton. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Anderson Pico, aos 16 e 30 (contra), e Alecsandro (pênalti), aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

CARTÕES AMARELOS - Geovane Maranhão e Marcel (Resende); Wallace (Flamengo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).