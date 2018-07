Flamengo pede para ser 3º interessado em julgamento da Portuguesa

RIO - O julgamento da Portuguesa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) será o grande assunto desta segunda-feira, mas o Flamengo também será julgado e está atento a todos os detalhes que envolvem o caso da Lusa. O clube rubro-negro, que irá se defender por supostamente ter escalado de forma irregular o lateral-esquerdo André Santos, entrou com pedido para ser parte interessada no julgamento do clube paulista.

Os advogados do Flamengo querem se pronunciar pelo fato de os dois casos serem semelhantes e preverem a mesma punição. Como a denúncia sobre o meia Héverton, da Portuguesa, deverá ser a primeira a ir à apreciação, o time rubro-negro quer colaborar na defesa para tentar evitar ele próprio de ser punido na sequência.

A procuradoria geral do STJD denunciou o Flamengo alegando que André Santos estava suspenso em virtude de sua expulsão diante do Atlético-PR, na final da Copa do Brasil. O lateral chegou a ficar fora do duelo seguinte, diante do Vitória, mas o confronto diante do time baiano, por se tratar de uma competição diferente, não valeria para que esta pena fosse cumprida antes da realização do julgamento da expulsão.