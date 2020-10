Flamengo pega Athletico-PR em prévia da Copa do Brasil e com rivalidade acirrada

As bolinhas do sorteio da Copa do Brasil colocaram Flamengo e Athletico-PR novamente frente a frente, com decisão da vaga no Maracanã. Neste domingo, às 16 horas, as equipes se enfrentam pelo Brasileirão em prévia do confronto mata-mata e com a rivalidade acirrada após provocações mútuas nos últimos encontros.

Os cariocas ficaram "engasgados" com a eliminação diante do rival nas quartas de final de 2019. Na época, os paranaenses festejaram com a tradicional comemoração de Gabriel Barbosa, o Gabigol.

A revanche veio na final da Supercopa, no começo do ano, com triunfo carioca por 3 a 0 e todos os cariocas repetindo a comemoração de Gabigol.

Os times há algum tempo não andam se bicando e podem proporcionar um jogo interessante neste domingo. O Flamengo tenta encostar nos líderes e o Athletico-PR, subir para a parte de cima da classificação.

Sem Gabigol, machucado, será uma boa oportunidade de os cariocas verem como suas demais armas ofensivas vão se comportar para buscar o caminho para furar a marcação dos paranaenses. As equipes vão se enfrentar na Copa do Brasil nos dias 28 de outubro e 4 de novembro. E o Flamengo pode já testar agora o que precisará no mata-mata.

O técnico Domènec Torrent deve ser desfalque mais uma vez. Ele ainda não está plenamente recuperado da covid-19. Jorge Guerrero vem realizando ótimo trabalho à beira do campo, o que garante tranquilidade para o catalão buscar uma plena reabilitação, sem pressa.

Hugo Souza pode ser o goleiro pelo terceiro jogo seguido, já que o titular Diego Alves ainda aprimora a parte física. Maurício Isla, Filipe Luís e Bruno Henrique recuperam a condição de titular.