Flamengo pega Cruzeiro em jogo de faixas de campeões

RIO - A característica é de jogo festivo. Flamengo e Cruzeiro vão trocar faixas e prometem brindar o público que for ao estádio do Maracanã para o jogo deste sábado, às 19 horas, com um futebol de alta qualidade. O time carioca foi campeão há duas semanas da Copa do Brasil e o mineiro já comemora também desde novembro, com bastante antecedência, o título do Campeonato Brasileiro.

A partida final da dupla na temporada deve levar muita gente ao estádio. Por isso, o técnico do Flamengo, Jayme de Almeida, disse que seu time vai lutar por mais uma vitória o tempo todo. "Nós temos de respeitar o torcedor que vai comprar ingresso para ver seu time. É o que tenho passado aos atletas", declarou o treinador, que renovou seu contrato com o clube carioca até o final de 2015.

Ele, porém, admitiu que os jogadores não têm o mesmo nível de concentração e de motivação de dias atrás. "Se eu falar que o papo entre eles é do que vão fazer nas férias pode ter certeza que estou falando a verdade. Não querem saber de outra coisa, o que é natural", prosseguiu Jayme de Almeida, após o treino desta sexta-feira, no CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ele vai dar uma oportunidade ao terceiro goleiro Cesar, que vai fazer a sua primeira partida pelo profissional do Flamengo. Na defesa, González vai substituir Wallace, expulso na última partida. No meio, Elias, contundido, dá a vez para Carlos Eduardo.