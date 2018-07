Flamengo pega Figueirense para avançar na Copa Sul-Minas-Rio

Na liderança do Grupo C, com seis pontos, o Flamengo não poderá contar com o atacante Paolo Guerrero, convocado para defender a seleção peruana. Um empate já garantirá ao time rubro-negro uma vaga nas semifinais da recém-criada competição do calendário nacional. Mesmo se perder, os cariocas ainda têm a chance de se classificarem como melhor segundo colocado.

No treino desta terça-feira, o meia Ederson treinou normalmente entre os titulares, após ter atuado com a equipe reserva na vitória sobre o Bangu, no sábado, pelo Campeonato Carioca. Ele ganhou espaço por conta da boa atuação no fim de semana e também devido à lesão sofrida pelo argentino Mancuello.

O Flamengo deve entrar em campo na noite desta quarta-feira escalado com Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Ederson; Emerson, Marcelo Cirino e Guerrero.

Do outro lado, o Figueirense aparece com apenas três pontos e precisa da vitória por pelo menos dois gols de diferença para garantir sua vaga sem depender de outros resultados, pois assim avançaria como um dos três líderes que vão às semifinais.

CRUZEIRO X ATLÉTICO-PR - A disputa está muito mais aberta entre os quatro times do Grupo A. Assim como o Flamengo, o Atlético-PR aparece na liderança, com seis pontos, e pode se classificar mesmo perdendo fora de casa, passando a depender de outros resultados. Já eliminado, o Cruzeiro tem apenas um ponto em seis disputados, na terceira posição.

Sem ter objetivos a buscar, o técnico Deivid deixou claro no treino desta terça-feira quer irá escalar um time misto para o confronto. O treinador irá aproveitar para promover testes na equipe e observar jogadores mais jovens, como por exemplo os volantes Federico Gino e Marciel, este último emprestado pelo Corinthians na troca que levou Willians para o clube paulista.

Estes dois jogadores foram escalados como titulares nesta terça-feira e deverão estrear pelo Cruzeiro nesta quarta em um time que deverá ir a campo com a seguinte formação: Rafael; Fabiano, Manoel, Bruno Viana e Fabrício; Uillian Correia, Federico Gino, Marciel e Pisano; Élber e Douglas Coutinho.

Na quinta-feira vão ser disputados mais dois jogos. Pelo Grupo A, o Fluminense recebe o Criciúma, enquanto pelo Grupo B o Coritiba vai encarar o Avaí.