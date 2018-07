Flamengo pega o Atlético-PR e quer 'recomeçar do zero'

Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), pela 10.ª rodada, pensando em recomeçar do zero. E para a equipe voltar a vencer, o que não ocorre há sete partidas, o técnico Ney Franco aposta na mudança para o esquema tático 3-5-2, no retorno do goleiro Felipe e na escalação do jovem volante Recife.

Titular do Flamengo desde que chegou ao clube, em 2011, Felipe perdeu o posto para Paulo Victor nos últimos jogos antes da parada da Copa do Mundo por motivos disciplinares. Aos poucos, porém, ele foi retomando a confiança do treinador e foi escalado entre os titulares no último treino do time antes da partida, realizado na manhã desta terça, já em Macaé. A atividade aconteceu com portões fechados.

Já o volante Recife ganhou a disputa com Amaral e Luiz Antônio e deverá ser a novidade no meio de campo. Ele foi titular em algumas partidas do Campeonato Carioca e chegou a atuar pelo time na Copa Libertadores, mas perdeu espaço após falhar contra o Emelec, do Equador. Diante do Atlético, Recife atuará como segundo volante.

O restante do time é o mesmo considerado titular desde o início da temporada, mas ainda com Alecsandro na vaga de Hernane no ataque - o "Brocador" se recupera de lesão e só deverá ter condições de jogo no clássico contra o Botafogo, no próximo dia 27, no estádio do Maracanã.

NOVO COMANDO NO ATLÉTICO-PR