Flamengo perde fora de casa e se complica na Libertadores

ASSUNÇÃO - A situação do Flamengo na Copa Libertadores ficou complicada. O time carioca ainda depende apenas de seus esforços para chegar às oitavas de final da competição, mas a derrota por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, para o Olimpia, no caldeirão do Defensores Del Chaco, deixa os brasileiros com as costas nas paredes.

Com cinco pontos no Grupo 2, o Flamengo agora é o terceiro, atrás de Lanús e dos paraguaios, que somam sete. Uma vitória contra o Emelec, quarta-feira que vem, no Equador, é essencial para deixar a definição para a última rodada, dia 12, contra os argentinos, no Rio.

Como o Lanús recebe o Olimpia, na terça-feira, um triunfo rubro-negro fora de casa recoloca a equipe pelo menos na segunda colocação da chave. "Deixamos escapar pontos importantes que complicaram a nossa classificação", avaliou Ronaldinho, relembrando o empate por 3 a 3 no Engenhão depois que a equipe liderava por 3 a 0.

O JOGO - O início foi o pior possível. Uma falta tola de David Braz na lateral da área ocasionou a oportunidade para uma bola alçada e a conclusão de Órteman, logo aos seis minutos.

Os brasileiros tentavam colocar a bola no chão, mas a forte marcação no meio-campo paraguaio dificultava a saída brasileira. Mesmo assim, Vagner Love teve duas boas chances.

Mas alguns jogadores importantes tinham atuação apagada. Ronaldinho, muito marcado, pouco produzia, Bottinelli errava passes e Leonardo Moura, sempre uma válvula de escape, tinha atuação pífia. "Não podíamos sofrer um gol tão no início, de bola parada. Agora vamos tentar consertar e buscar a vitória", comentou Moura, longe de suas melhores noites.

Por dois minutos houve esperança. Ronaldinho Gaúcho deixou Vagner Love na medida para acertar mais um chute de canhota e empatar o confronto, logo aos 4. Mas a noite não era rubro-negra. Perdendo sempre a segunda bola, o mau posicionamento dos volantes seria castigado com dois gols.

Primeiro, Zeballos recolocou o Olimpia na frente dois minutos depois, após duas finalizações. O baque, desta vez, foi grande e o técnico Joel Santana demorou a agir. Quando Deivid entrou no lugar de Muralha, aos 24, os paraguaios ampliaram. Mais uma bola cortada pela zaga e sem sobra. Aranda arriscou rasteiro de longe e fez o terceiro.

O argentino Bottinelli ainda diminuiu, em um chute improvável de muito longe, que desviou em Marín. Mas os donos da casa mostraram experiência e "mataram" o jogo nos 15 minutos restantes com muita catimba e boa posse de bola ofensiva.

OLIMPIA 3 x 2 FLAMENGO

OLIMPIA - Silva; Nájera, Romero, Ariosa e Meza; Órteman, Fabio Caballero (Paredes), Marín (Hobecker) e Aranda; Luís Caballero e Zeballos (Maxi Biancucchi). Técnico: Gerardo Pelusso.

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, González, David Braz (Welinton) e Junior Cesar; Muralha (Deivid), Willians, Luiz Antônio e Bottinelli; Ronaldinho Gaúcho e Vagner Love. Técnico: Joel Santana.

GOLS - Órteman, aos 6 minutos do 1º tempo. Vagner Love, aos 4, Zeballos, aos 6, Aranda, aos 25, e Bottinelli, aos 34 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aranda, Nájera, Meza, Silva; David Braz.

ÁRBITRO - Enrique Osses (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR).