Flamengo perde na Bolívia e fica em situação complicada

RIO - Depois do anúncio da contratação de Vágner Love pela manhã, o torcedor do Flamengo esperava um dia perfeito com uma vitória à noite sobre o Real Potosí. Mas os passes errados, uma atuação pífia de Renato e as armadilhas da altitude derrubaram o time brasileiro, que deixou os quatro mil metros de Potosí com uma derrota por 2 a 1, no primeiro jogo da fase preliminar da Libertadores.

A derrota obriga a equipe carioca a vencer por 1 a 0 ou diferença superior de gols, na próxima quarta-feira, no Engenhão, para avançar à fase de grupos e entrar no Grupo 2 - ao lado de Emelec, Lanús e Olímpia. Empate ou derrota por um gol a partir de 3 a 2 classifica os bolivianos.

A estratégia do primeiro tempo rubro-negro foi bem traçada. Depois de minutos iniciais de cautela, o time começou a colocar a bola no chão e tentar os passes curtos. Quando Renato não errava passes simples, o meio de campo fluía bem. Nesse meio tempo, os donos da casa arriscavam chutes de todas as distâncias e obrigavam Felipe a trabalhar. Por precaução, o goleiro espalmava todas as bolas.

Aos 29, Ronaldinho Gaúcho tocou para Leonardo Moura. O lateral fez ótima jogada, chamou Rivero para dançar e tocou na medida para o jovem Luiz Antônio fazer seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Poderia ser a senha para que os visitantes administrassem o então ótimo resultado. Mas os bolivianos chegaram ao empate apenas dois minutos depois. Centurion subiu frente a Leo Moura e Willians para completar o longo lançamento sobre a área e igualar em 1 a 1.

O Flamengo até começou bem o segundo tempo e deu a ilusão de que arriscaria a busca pela vitória. Mas os inúmeros passes errados de Willians e, principalmente, Renato, o pior em campo, mataram a equipe.

Com a bola nos pés, os bolivianos seguiam a estratégia: cruzamentos para a área, de qualquer lugar. Como no primeiro gol, a bola veio quase do meio de campo, David Braz errou o tempo e Brittes apareceu para testar para as redes, aos 12 minutos.

Cansado e com tantos volantes sem qualidade no meio de campo, à exceção de Luiz Antônio, não houve solução aos cariocas se não administrar a derrota e tentar buscar uma vitória no Engenhão.

REAL POTOSÍ-BOL 2 X 1 FLAMENGO

Real Potosí-BOL - Lapczyk; Jiménez, Alarcon, Centurion e Rivero; Sejas, Michelena (Tudor) e Ortiz; Angola (Ovando), Brittes (Torrez) e Pol. Técnico: Victor Zwenger.

Flamengo - Felipe; Leonardo Moura, Welinton, David Braz e Junior Cesar; Airton (Bottinelli), Willians (Camacho), Luiz Antônio e Renato Abreu; Ronaldinho Gaúcho e Deivid (Negueba). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Luiz Antônio, aos 29, e Centurion, aos 32 minutos do primeiro tempo; Brittes, aos 12 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Liber Prudente (Fifa-Uruguai).

Cartões amarelo - Jiménez e Alarcon (Real Potosí-BOL); Leonardo Moura, Bottinelli e Willians (Flamengo).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Victor Augustín Ugarte, em Potosí (Bolívia).