Flamengo perde para o Fortaleza em casa e dá adeus à Copa do Brasil

O Flamengo está eliminado pela terceira vez na temporada. Com quedas na Copa Sul-Minas-Rio e no Campeonato Carioca, ambas na semifinal, desta vez o time caiu na precoce segunda fase da Copa do Brasil com a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Como o clube cearense havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o agregado ficou 4 a 2.

Na terceira fase e na expectativa ainda de estrear pela Série C, na próxima segunda-feira, o Fortaleza enfrenta o América-MG, que eliminou o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Neste domingo, o Flamengo pega o Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o segundo semestre, resta ao clube carioca a participação na Copa Sul-Americana.

Sem o técnico Muricy Ramalho, que passou mal durante o último treinamento e foi diagnosticado com um quadro de fibrilação atrial, uma espécie de arritmia cardíaca, o time foi comandado pelo auxiliar Jayme de Almeida, treinador do título da Copa do Brasil de 2013.

Para piorar, o Flamengo ainda não contou com o atacante peruano Guerrero, que sentiu dores musculares e foi vetado. O substituto foi o meia Ederson, improvisado no ataque e de atuação nula quando esteve em campo. Se a situação já estava difícil, complicou-se ainda mais aos três minutos com o gol de Pio, após boa jogada de Everton: 1 a 0.

Sem uma referência no ataque, o time rubro-negro era limitado a cruzamento na área. Em uma das investidas, quase marcou com Jorge, em rebote dado pela defesa. O lateral-esquerdo chutou forte de fora da área e viu o goleiro Ricardo Berna fazer grande defesa.

No segundo tempo, Jayme de Almeida apostou na mesma equipe. Novo fracasso. Quando decidiu substituir, novo gol. Felipe roubou a bola, puxou contra-ataque e passou para Pio marcar o segundo gol, aos 19 minutos. Poderia ter diminuído na sequência com Ederson. O meia recebeu passe na área, mas isolou.

A partir disso, a torcida começou a vaiar a equipe, que não conseguiu mais se encontrar em campo. Abusou do jogo aéreo, sem sucesso. Alan Patrick, aos 43 minutos, diminuiu o vexame em belo gol de falta, mas longe de impedir a precoce eliminação na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 2 FORTALEZA

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Léo Duarte, Juan e Jorge; Cuéllar, Willian Arão, Mancuello (Alan Patrick) e Everton (Marcelo Cirino); Emerson (Fernandinho) e Ederson. Técnico: Jayme de Almeida.

FORTALEZA - Ricardo Berna; Felipe (Elivelton), Edimar, Lima e William Simões; Dudu Cearense, Juliano, Pio e Jean Mota; Everton (Juninho) e Anselmo (Corrêa). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Pio, aos 3 minutos do primeiro tempo; Pio, aos 19, e Alan Patrick, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everton e Ederson (Flamengo); Lima e Anselmo (Fortaleza).

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

RENDA - R$ 77.550,00.

PÚBLICO - 4.390 pagantes (5.193 no total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).