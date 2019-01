Flamengo perde para o Trindade-GO na Copa São Paulo

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo foi surpreendido na tarde deste domingo e acabou superado pelo Trindade-GO, em Jaguariúna, por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo 15.

Depois de golear o River-PI na estreia, o Flamengo podia carimbar a classificação à segunda fase, mas acabou derrotado. O gol da equipe goiana foi marcado por Reginaldo, aos seis minutos do primeiro tempo. O resultado colocou o os cariocas na vice-liderança do Grupo 15, com três pontos, atrás do próprio Trindade, que lidera com seis. River, com três, e o Jaguariúna, que ainda não pontuou, completam a chave.

Também na tarde deste domingo, outras seis equipes aproveitaram para selar a passagem à próxima fase do torneio. O Grupo 4, com sede em Assis, conheceu seus dois classificados na tarde deste domingo. Vocem e Sport venceram FF Sports-AL e Vitória da Conquista-BA, respectivamente, chegaram aos seis pontos e avançaram.

Fortaleza e Primavera, no Grupo 19, com sede em Indaiatuba, também se classificaram ao chegarem aos seis pontos. Enquanto os cearenses golearam o Sertãozinho por 4 a 0, os paulistas atropelaram a Queimadense, por 4 a 1.

Pelo Grupo 2, com sede em Penápolis, o São José-RS faturou a vaga ao derrotar o Penapolense, por 1 a 0. Quem também avançou foi o Flamengo-SP, que venceu o duelo municipal contra o Guarulhos, chegou aos seis pontos e contou com o empate entre Coritiba e Madureira, por 2 a 2, para garantir a passagem de fase no Grupo 26.

Sport, Vocem, Fortaleza, Primavera, São José-RS e Flamengo-SP se juntaram a Goiás, Internacional, Marília, Corinthians, Ituano e Nacional-SP como classificados de forma antecipada à segunda fase da Copa São Paulo.

Confira os resultados deste domingo na Copa São Paulo:

8h45

Nacional-SP 1 x 0 São Bento-SP

11h

Santa Cruz 0 x 2 Goiás

13h45

Andradina 3 x 0 Ceilândia-DF

Vocem-SP 2 x 0 FF Sports-AL

Osvaldo Cruz-SP 0 x 2 Legião-DF

União Barbarense-SP 0 x 2 Desportiva-ES

Jaguariúna-SP 1 x 2 River-PI

Itapirense-SP 1 x 0 CRB

Primavera-SP 4 x 1 Queimadense-PB

Desportivo Brasil-SP 2 x 3 Visão Celeste-RN

EC São Bernardo-SP 0 x 0 São Bernardo-SP

Elosport-SP 1 x 0 Confiança-SE

Flamengo-SP 2 x 0 Guarulhos

Jacobina-BA 1 x 5 Atlético-MG

Juventus-SP 1 x 1 Inter de Limeira

14h45

Penapolense-SP 0 x 1 São José-RS

16 horas

Ponte Preta 1 x 1 Ceará

Vitória da Conquista-BA 0 x 1 Sport

Mirassol-SP 3 x 0 Atlético-GO

Novorizontino-SP 0 x 1 Vitória

Trindade-GO 1 x 0 Flamengo

Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense

Sertãozinho-SP 0 x 4 Fortaleza

Uberlândia 1 x 0 Remo

CSA 2 x 0 ABC

Taboão da Serra-SP 0 x 3 Londrina

Madureira-RJ 2 x 2 Coritiba

Água Santa-SP 2 x 4 Aquidauanense-MS

América-RN 2 x 1 Avaí