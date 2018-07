Flamengo perde um mando após torcida agredir rival em Macaé

Logo no primeiro jogo do Campeonato Carioca, torcedores do Flamengo invadiram o vestiário do Estádio Moacyrzão, em Macaé, e agrediram o goleiro do clube mandante, Ricardo Berna, ex-Fluminense. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) entendeu que o clube rubro-negro não deveria ser punido com mais do que a perda de um mando de campo.

Além de jogar uma partida a mais de 100 quilômetros do Rio, o Flamengo também terá que pagar uma multa de R$ 10 mil. A mesma pena recebeu o Macaé, que, no entender unânime dos auditores, não proveu a segurança necessária no seu estádio.

O Flamengo não ficou satisfeito com a punição e deverá entrar com um efeito suspensivo da decisão, o mesmo ocorrendo com a procuradoria do tribunal, que vai recorrer pedindo uma pena mais dura. Inicialmente, o Fla tem que cumprir a punição dia 8 de março, contra o Friburguense.