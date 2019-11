Flamengo pode comemorar dois títulos no final de semana; entenda

O Flamengo pode comemorar dois títulos em 24 horas: o da Libertadores, no sábado, e o do Campeonato Brasileiro, no domingo. Seria um feito inédito na história do clube em um final de semana para entrar na história da torcida rubro-negra.

No sábado, a equipe de Jorge Jesus enfrenta o River Plate na decisão do torneio sul-americano, em Lima, no Peru. É a primeira vez que o torneio será decidido em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. O último título flamenguista na competição foi conquistado pela geração de Zico e companhia em 1981. O Flamengo, portanto, luta pelo bicampeonato e pela chance de disputar o Mundial de Clubes em dezembro.

No retorno ao Brasil, no domingo, o elenco do Flamengo pode comemorar o título nacional mesmo sem jogar. Para isso, basta que o Palmeiras não vença o Grêmio em um jogo disputado no Allianz Parque. Antes de embarcar para a decisão da Libertadores, o time rubro-negro superou o mesmo time gaúcho por 1 a 0, em Porto Alegre. Com esse resultado, o Flamengo aumentou sua vantagem para o vice-líder Palmeiras para 13 pontos (81 a 68).

⚽ ¡Sólo faltan horas para que la pelota ruede en el estadio Monumental de Lima! Mañana es el gran día de la final de la #Libertadores. ⭐ #Flamengo y #River jugarán por la #GloriaEterna. pic.twitter.com/yrUo4J5GFv — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 22 de novembro de 2019

Se conseguir vencer todos os seus jogos que restam na competição, o Palmeiras chegará a 83 pontos. Um simples empate, porém, diante do Grêmio já dará o troféu ao time rubro-negro. O time paulista até conseguiria empatar na pontuação, mas não o número de vitórias dos cariocas (25), o primeiro critério de desempate. O próximo compromisso do Flamengo na competição nacional será no dia 27 de novembro, ás 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Maracanã.