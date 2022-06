Flamengo pode engrenar com Paulo Sousa e afundar ainda mais o Fortaleza

Buscando terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a chance de engrenar sob o comando de Paulo Sousa, contra o lanterna Fortaleza, em jogo marcado para este domingo, às 16h, no Maracanã, pela nona rodada.

Com 12 pontos, o time rubro-negro visa se aproximar das primeiras colocações para provar que é, sim, um dos favoritos ao título. O clube rubro-negro ganhou motivação extra após vencer o clássico com o Fluminense por 2 a 1.

O Fortaleza, por outro lado, está em situação delicadíssima. O clube vive o pior momento com o técnico Juan Pablo Vojvoda e ainda não venceu na competição. É o lanterna, com dois pontos. Na última quarta-feira, perdeu para o arquirrival Ceará por 1 a 0, em jogo atrasado da terceira rodada.

O técnico Paulo Sousa terá um pouco de dor de cabeça para conseguir escalar o Flamengo. O lateral Rodinei e o atacante Gabigol estão suspensos. Além disso, Arrascaeta e Isla foram convocados por suas respectivas seleções.

O goleiro Santos fez trabalho com bola no gramado. Enquanto isso, Filipe Luís e Gustavo Henrique participaram normalmente da atividade. Os dois últimos, no entanto, devem, no máximo, figurar entre os suplentes.

Com isso, Matheuzinho volta a ser titular pela lateral-direita, assim como o atacante Pedro, no ataque. O centroavante começa a ter uma sequência com o treinador, que ainda tem uma dúvida no sistema defensivo, entre David Luiz e Pablo.

No Fortaleza, Vojvoda também não terá vida fácil. O jogo contra o Ceará fez o treinador perder três atletas. Felipe foi expulso e cumprirá suspensão. Lucas Lima e Ceballos desfalcarão o time pelo acúmulo de cartões amarelos.

O treinador tem mais três desfalques por lesão. Tinga trata um edema na panturrilha, Matheus Vargas sofre com dores no adutor da coxa e Renato Kayzer ainda está em transição após se recuperar de uma contusão.

"Vamos sair dessa situação acreditando, trabalhando, com inteligência e confiando no elenco que tenho. Os jogadores estão muito compromissados e não encontro outro jeito de sair dessa situação", garantiu Vojvoda.