Flamengo pode ganhar três títulos em menos de um mês. Entenda

O Flamengo começa 2020 do mesmo jeito que terminou 2019, em alta e brigando por títulos. O atual campeão brasileiro, carioca e da Libertadores pode aumentar sua lista de conquistas nos próximos dias e em menos de um mês sagrar-se campeão de três competições distintas: Taça Guanabara, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

A sequência de decisão do Flamengo começa neste domingo. A equipe de Jorge Jesus vai enfrentar o Athletico-PR, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em duelo válido pela Supercopa do Brasil. A competição é disputada em jogo único entre o último campeão brasileiro (Flamengo) e o da Copa do Brasil (Athletico).

Na quarta-feira, dia 19, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Independiente del Valle, pela Recopa. Neste caso, o confronto é disputado em duas partidas. O primeiro duelo acontece no Equador e a volta será no dia 26. A partida é realizada entre o campeão da Libertadores (Flamengo) e o da Copa Sul-Americana (Independiente del Valle).

No dia 22, no intervalo entre os dois jogos da Recopa Sul-Americana, o Flamengo decide a Taça Guanabara contra o vencedor de Boavista e Volta Redonda, que se enfrentam no domingo, dia 16, às 16h, em Bacaxá. A decisão será em jogo único, no estádio do Maracanã. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis.

Na quarta-feira, a equipe do técnico Jorge Jesus derrotou o Fluminense por 3 a 2, pela semifinal da Taça Guanabara, garantindo a vaga para a decisão do Estadual.