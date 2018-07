Flamengo pode mandar jogos do Campeonato Carioca em Macaé

Como o Maracanã está em reformas para a Copa do Mundo de 2014, o Flamengo está estudando a hipótese de mandar algumas de suas partidas do Campeonato Carioca no estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé, cidade localizada no norte do Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi até a cidade para avaliar a estrutura do estádio, que tem capacidade para 20 mil pessoas. Na visita, ele esteve acompanhado do prefeito de Macaé, Riverton Mussi.

"Fizemos apenas uma visita para conhecer a infraestrutura do estádio e o campo. Podemos mandar duas ou três partidas em Macaé, mas ainda iremos estudar toda a logística para isso. Ainda não temos uma noção exata do que faremos", reconheceu Luxemburgo.

Os possíveis jogos que o Flamengo pode mandar em Macaé seriam diante de Americano, em 26 de janeiro, Boavista, em 5 de fevereiro, e Resende, oito dias depois.