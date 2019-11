Flamengo pode ser campeão brasileiro e da Libertadores no próximo fim de semana

Mesmo sem atuar pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, quando enfrentará o River Plate no sábado, em Lima, no Peru, pela decisão da Copa Libertadores, o Flamengo poderá festejar o título nacional no domingo. Como está com 81 pontos na liderança da competição e tem 13 de vantagem sobre o Palmeiras, vice-líder, e seis vitórias a mais do que o time alviverde (25 a 19), a equipe rubro-negra vive a expectativa de comemorar sua conquista no dia em que estará retornando da capital peruana.

Para que o Flamengo garanta a taça, basta que o Palmeiras não consiga vencer o Grêmio domingo, no confronto que começa às 18 horas, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão. Caso empatem com o rival gaúcho, por exemplo, os comandados de Mano Menezes poderão chegar no máximo a 81 pontos nas quatro rodadas derradeiras. E como eles não têm mais como alcançar os flamenguistas no número de vitórias, primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação, o título estaria assegurado para a equipe carioca.

Ou seja, o Palmeiras tem a obrigação de superar os gremistas para se manter com chances de brigar pela taça. O Flamengo empatou por 4 a 4 com o Vasco, na última quarta-feira, no Maracanã, no clássico adiantado que acabou abrindo a 34ª rodada por antecipação, tendo em vista a sua participação na decisão da Libertadores. E bateu o próprio Grêmio no fim de semana por 1 a 0 em Porto Alegre.

O Flamengo pode ser campeão da Libertadores no sábado e do Brasileirão no domingo, caso o Palmeiras não vença o Grêmio. O que você acha que o Fla ganha neste final de semana? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) November 18, 2019

Caso o time dirigido por Mano Menezes derrote o Grêmio, a equipe dirigida por Jorge Jesus atuará no próximo dia 27, contra o Ceará, às 21h30, no Rio, pela 35ª jornada do Brasileirão, precisando de uma vitória simples para assegurar o título sem depender do resultado do duelo entre Fluminense e Palmeiras, dia 28, também no Maracanã.

Desta forma, o Flamengo chegará a 84 pontos, marca que o Palmeiras não tem mais como atingir. Com 68, poderá somar o máximo de 83 se ganhar seus cinco compromissos finais na competição. E se a equipe paulista não derrotar os gremistas no domingo, os rubro-negros poderão festejar dois títulos em um único fim de semana, caso levem a melhor sobre o River Plate na decisão de sábado, marcada para começar às 17 horas (de Brasília).

"Demos mais um passo rumo ao título, mas ainda não ganhamos nada. Está mais perto", afirmou Jorge Jesus ao comemorar a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio domingo, em Porto Alegre, onde bateu a equipe da casa mesmo atuando sem oito titulares, todos poupados. Apenas o goleiro Diego Alves, o meia Arrascaeta e o atacante Gabriel, autor do gol da vitória, foram escalados entre os titulares. "Nosso grande objetivo era os três pontos contra o Grêmio, independentemente de quem jogasse. Todos sabem nossa ideia de jogo, com e sem bola. Nossa segurança nesse time era total. Não coloquei a maioria dos jogadores não foi para descansar. Até sábado tem muito tempo. Não coloquei porque teríamos perdido dois dias de treino com o time que pretendo colocar contra o River Plate", justificou.