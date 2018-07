O Flamengo pode voltar a ter força total em sua defesa no clássico com o líder do Brasileirão, o Cruzeiro, no domingo, no Maracanã. O zagueiro Wallace e o volante Cáceres, que não enfrentaram o Figueirense na última rodada, ambos com contusão na coxa esquerda, participaram normalmente do treino realizado na tarde desta sexta-feira, no CT do Ninho do Urubu, no Rio.

Enquanto os demais jogadores disputaram um coletivo, conduzido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, Wallace correu ao redor do gramado e Cáceres praticou finalizações. A atividade foi fechada à imprensa. A escalação dos dois será definida após o último treinamento em preparação para o jogo, neste sábado, na Gávea, sede social do clube.

Caso o retorno deles seja confirmado, Wallace deverá formar dupla de zaga com Marcelo, na vaga de Chicão. Já Cáceres entraria no meio no lugar de Luiz Antonio, que foi titular contra o Figueirense.