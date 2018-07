Flamengo pode tirar Cícero e Walter do Fluminense

Depois de demonstrar interesse no meia argentino Conca e receber resposta negativa do Fluminense, o Flamengo pode estar de olho no atacante Walter e no meia Cícero, ambos também do rival. O time rubro-negro está atento ao imbróglio envolvendo os jogadores que tem acordo com a Unimed e têm a permanência indefinida na equipe tricolor carioca.

Durante o desembarque do Fluminense, que voltou da pré-temporada nos Estados Unidos nesta segunda-feira, Walter desconversou sobre a possibilidade de transferência para o rival. "Por enquanto não estou sabendo de nada. Vou continuar meu trabalho aqui no Fluminense e essas coisas deixo nas mãos do meu empresário", disse o atacante, mas sem descartar sua saída.

"Sem dúvida quero ficar, mas tem muitas coisas envolvidas. O Fluminense tem muitos contratos para resolver. Tem a questão do contrato da Unimed. Tem um monte de coisas e estou conversando com o meu empresário para resolver isso o mais rápido possível", explicou.

Já Cícero resolveria a busca do Flamengo por um meia armador. O jogador, que não viajou para os Estados Unidos porque se recupera de uma lesão, tem a permanência incerta por também ter boa parte de seus vencimentos pagos pela antiga patrocinadora.