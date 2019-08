Flamengo pode voltar a disputar uma semifinal de Libertadores após 35 anos

O Flamengo está muito próximo de conquistar uma vaga para a semifinal da Copa Libertadores. Basta não perder por mais de 1 gol na partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O time carioca não consegue chegar tão longe no torneio continental desde a edição de 1984. Nenhum dos jogadores do elenco comandado pelo técnico Jorge Jesus era nascido quando isso aconteceu, há 35 anos.

O mais velho do elenco rubro-negro é o meia Diego, que nasceu em 28 de fevereiro de 1985. Ele está machucado. Quando o Flamengo estava brigando pelo título da Libertadores de 84, Diego ainda estava na barriga da sua mãe. O Fla jogou a semifinal da Libertadores daquele ano entre 26 de junho e 19 de julho, edição que o Independiente, da Argenbtina, foi o campeão.

Na última vez que o time ficou tão próximo do título continental, o Flamengo era comandado por Mário Jorge Lobo Zagallo e tinha como time-base um grande esquadrão: Fillol; Leandro, Guto, Mozer e Adalberto; Andrade, Adilio, Tita, Eder; Bebeto e João Paulo. O curioso é que o clube carioca foi derrotado na semifinal pelo Grêmio, que pode ser seu adversário na semifinal deste ano.

A edição da Libertadores de 1984 contou com 20 clubes, divididos em quatro grupos com cinco times cada. O Flamengo acabou a primeira fase como líder do Grupo 3, com 11 pontos, à frente do América de Cali-COL (7), Junior-COL (4) e Santos (2). A semifinal foi disputada em dois grupos de três times cada.

O Flamengo ficou no Grupo B, ao lado de Grêmio e Universidad de Los Andes-COL. Os clubes brasileiros empataram com três vitórias e uma derrota e o regulamento determinava que, em caso de igualdade, uma partida de desempate seria jogada e o time com melhor saldo de gols avançaria. O Grêmio tinha nove gols e o Flamengo apenas dois. Assim, o sonho rubro-negro de conquistar o bicampeão da Libertadores ficou pelo caminho. Vale lembrar que o Flamengo conquistou a Copa Libertadores em 1981, quando derrotou o Cobreloa-CHI por 2 a 0, com dois gols de Zico, maior ídolor do clube.

INTER COM JEJUM MENOR

Adversário do Flamengo nesta quarta, o Inter tem um período curto sem chegar à semifinal. A equipe gaúcha não fica entre os quatro primeiros desde 2015, quando caiu diante do Tigres, do México. O Inter venceu o primeiro jogo por 2 a 1, em casa, mas depois perdeu por 3 a 1 fora. Na decisão, o Tigres apanhou do River Plate. Para se classificar no Beira-Rio, o Flamengo pode perder até por um gol de diferença, uma vez que venceu na ida por 2 a 0.

Confira como foi o jogo que culminou com a eliminação do Flamengo na semifinal da Libertadores de 1984