Flamengo, Portuguesa e Criciúma abrem 2ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira a tabela de jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Esta etapa, que envolve 40 clubes, vai começar na próxima quarta-feira, com Salgueiro e Flamengo, em Pernambuco, e continua até o dia 20 de maio. Duas equipes ainda precisam avançar da primeira fase.

Nesta etapa, ainda vale a regra em que o clube visitante elimina o jogo de volta se vencer por dois gols de diferença a partida de ida. Se isso acontecer diante do Salgueiro, o Flamengo não precisa receber os pernambucanos dia 13 de maio, no Maracanã. A CBF programou outros dois jogos para a semana que vem: Ituano e Portuguesa, no Novelli Júnior, em Itu, e Bragantino e Criciúma, no Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista. Outro time do interior de São Paulo classificado, o Capivariano recebe o Botafogo dia 29, quarta-feira da semana seguinte.

PALMEIRAS

O Palmeiras abre o confronto com o Sampaio Corrêa dia 29 de abril, às 22h, em São Luis do Maranhão. A volta, se necessária, será em 12 de maio, uma quinta-feira, evitando assim a realização de dois jogos na cidade de São Paulo no mesmo dia, uma vez que o São Paulo e o Corinthians podem avançar na Libertadores e têm prioridade de jogos às quartas, com transmissão pela TV.

O Santos vai a Maringá para visitar a equipe local dia 6 de maio, uma quarta-feira, às 22h. A volta, também se necessária, será oito dias depois, na Vila Belmiro. Outros dois grandes do futebol brasileiro só começam a segunda fase da Copa do Brasil no dia 13 de maio. O Grêmio joga às 19h30 contra o CRB, no Rei Pelé, enquanto o Vasco enfrenta o Cuiabá às 22h na Arena Pantanal.

O estádio mato-grossense da Copa do Mundo poderia receber mais um jogo, mas Luverdense e Bahia será em Lucas do Rio Verde. Já o clássico entre Avaí e Figueirense começa dia 6, na Ressacada, com volta uma semana depois, no Orlando Scarpelli.

ELIMINADOS

Em 38 confrontos já definidos da primeira fase, só cinco times considerados favoritos (os que jogam a segunda partida em casa e têm melhor ranking) foram eliminados: Boa (pelo Moto Club), Icasa (Independente-PA), Caxias-RS (Capivariano), Madureira (Maringá) e Joinville (Ituano).