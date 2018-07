Flamengo poupa Everton e Nixon, mas dupla jogará a final

O Flamengo encerrou neste sábado a sua preparação para o duelo com o São Paulo, domingo, pelo Torneio Super Series, uma competição amistosa que está sendo realizada em Manaus, sem três jogadores: o volante Márcio Araújo, o meia Everton e o atacante Nixon.

O trio, porém, foi poupado do treinamento pela comissão técnica apenas por precaução. Assim, não preocupam e serão aproveitados na partida contra o São Paulo - Nixon e Everton devem ser titulares, enquanto Márcio Araújo iniciará o confronto no banco de reservas.

Depois de se aquecerem, os jogadores do Flamengo realizaram um trabalho recreativo na manhã deste sábado. Depois, eles treinaram cobranças de pênaltis e faltas, encerrando a preparação para o duelo com o São Paulo, que será disputado na Arena Amazônia.

Após derrotarem o Vasco, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo em duelo que valerá o título do Torneio Super Series. O time vencedor assegura o título. Caso o duelo termine empatado, os times vão decidir a conquista na disputa de pênaltis.

A delegação do Flamengo retorna ao Rio na segunda-feira e retoma os treinamentos na terça-feira, às 16h30. O time estreará no Campeonato Carioca no próximo sábado, fora de casa, diante do Macaé.