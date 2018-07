Flamengo prega 'pés no chão', apesar da vantagem O técnico Rogério Lourenço ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores do Flamengo na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0. O treinador, no entanto, espera que os atletas mantenham os "pés nos chão" para o segundo confronto das oitavas de final da Libertadores, no estádio do Pacaembu, na próxima quarta-feira.