Flamengo prepara festa para apresentar Vágner Love

RIO - A festa já está armada e nesta sexta-feira o Flamengo apresentará seu principal reforço para a temporada 2012: Vágner Love. O atacante será recebido como um grande ídolo, com evento que será aberto à torcida, no Estádio de Remo do clube, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A entrada será liberada às 9 horas.

Assim como aconteceu na chegada de Ronaldinho Gaúcho, o pagode dará o tom da festa. Os nomes de Dudu Nobre e Diogo Nogueira, além da bateria da Mangueira, já foram confirmados. Para completar, um pouco de funk, com o cantor Buchecha, autor da música "Só Love", que leva no nome o apelido do atacante, e uma equipe de som da Furacão 2000.

Trancinhas como as utilizadas pelo jogador, além de balões em forma de coração, serão distribuídas ao público. "Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo em retornar para o clube do meu coração. Vai ser muito bom vestir a camisa sem ter que ir embora seis meses depois. Vou ficar por um período longo e quero vencer, vencer e vencer. Quero ganhar todos os títulos possíveis pelo clube", declarou Vágner Love.

O atacante foi confirmado como novo reforço na última quarta-feira, quando assinou contrato até o fim de 2014. Será a segunda passagem dele pelo clube carioca, já que em 2010 ele atuou no Flamengo no primeiro semestre.