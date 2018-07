Flamengo prepara lista de dispensas antes do Campeonato Brasileiro

RIO - O vice-presidente de futebol Wallim Vasconcellos, o diretor de futebol Paulo Pelaipe e o técnico Jorginho se reuniram para discutir a reformulação do elenco para o Campeonato Brasileiro. Com a eliminação do Campeonato Carioca sacramentada, a diretoria quer emprestar e dispensar alguns atletas antes de contratar reforços para o segundo semestre.

Na lista de dispensas estão o zagueiro Alex Silva e o meia Ibson. Mas se desfazer dos dois não será fácil. Silva tem contrato até junho de 2014 e Ibson tem acordo até 2015. Romper com os dois significaria pagar seus salários até o fim previsto dos contratos.

Por isso, os dirigentes buscam clubes interessados nos dois. O que também é difícil dado os altos salários que seus contratos estabelecem. Fora dos planos de Jorginho, tirá-los da folha de pagamento ajudaria na contratação de pelo menos um reforço de maior peso.

Pelaipe e Vasconcellos descartam, porém, uma grande estrela. A ideia é encontrar nomes de qualidade que se encaixem nas novas diretrizes orçamentárias do clube. O Flamengo quer, a princípio, dois atacantes, um meia, um zagueiro e um lateral-direito.

Jorginho quer fechar o grupo ainda durante a estada em Pinheiral, no Sul Fluminense, mas a diretoria não tem pressa. Como o Brasileiro será interrompido para a disputa da Copa das Confederações, Pelaipe avalia que reforços podem chegar até o início de julho, na sexta rodada do Nacional, sem grandes prejuízos para a campanha do time.

Antes da estreia no Brasileiro, em 26 de maio, em Brasília, o Flamengo enfrenta o Campinense, pela Copa do Brasil, mas as datas dos confrontos ainda não foram divulgadas.