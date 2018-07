Flamengo prioriza resultado e decide voltar ao Maracanã

RIO - Depois de vencer Fluminense, Cruzeiro e Vitória nos três últimos jogos que fez no Maracanã, o Flamengo decidiu priorizar o desempenho esportivo em detrimento ao balanço financeiro e mandar no estádio carioca as suas duas próximas partidas pelo Brasileirão, diante de Santos e Atlético Paranaense.

Nesta segunda-feira, a CBF alterou a tabela da 22ª rodada do Brasileirão para marcar para o Maracanã o único jogo que ainda estava sem local definido. Por determinação do Flamengo, a equipe jogará no Rio contra o Atlético-PR, dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 19h30.

Com o Maracanã e o Mané Garrincha à disposição da Fifa, o Flamengo mandou jogos em Juiz de Fora e Florianópolis nas primeiras rodadas do Brasileirão. Depois fez cinco partidas no Mané Garrincha como mandante e só atuou no Maracanã diante do Botafogo.

Voltou para casa pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, conseguindo a classificação para as quartas de final contra o líder do Brasileirão. Por conta do jogo da seleção brasileira no Mané Garrincha, também teve que pegar o Vitória, quarta-feira passada, no Maracanã, conquistando o resultado positivo.

Em busca de subir na tabela e deixar a briga contra o rebaixamento, agora o Flamengo fará seus próximos dois jogos em casa no Maracanã, uma vez que nesta quinta pega o Santos. A partida seguinte do clube como mandante, diante do Criciúma, ainda não tem local definido.