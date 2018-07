Flamengo projeta arrancada no início do Campeonato Brasileiro

Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo se concentra na disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe fará a sua estreia no torneio no próximo sábado, às 18h30, contra o Avaí, em Macaé (RJ). Com a intenção de lutar pelo título nacional, o time sabe que um bom início na competição pode ser fundamental na briga pelo troféu.

O zagueiro David garante que o Flamengo está pronto para uma arrancada nas rodadas iniciais do Brasileirão. "O Avaí é um time forte e tem de ser respeitado. Porém, nós queremos uma vitória, precisamos dela para conseguir alcançar os nossos objetivos. Acho que vai ser um grande jogo", disse.

Apesar da queda para o Ceará na Copa do Brasil, o Flamengo teve o que comemorar nos primeiros meses de 2011, já que faturou, invicto, o título do Campeonato Carioca. Por isso, David exaltou a qualidade do elenco e avaliou que o grupo não precisa ser reforçado para a disputa do Brasileirão.

"Estou muito feliz com este time, principalmente por este início de ano que estamos tendo. Não sei sobre reforços, quem cuida disso é a diretoria. O que posso dizer é que este grupo de jogadores é muito bom e estamos felizes com os nossos companheiros. Se chegar alguém para somar, tudo bem, mas o importante é destacar que temos elenco para disputar o Brasileiro", afirmou.