Flamengo projeta reviravolta no próximo ano

"Uma coisa posso garantir: 2011 será melhor do que 2010. Entramos nesse ano com muita expectativa, por termos sido campeões, mas os resultados não vieram. Infelizmente, só um pode ser vencedor. O futebol tem essa coisa fantástica que em um ano você é campeão e no outro fica na parte de baixo da tabela e vice-versa", afirmou.

Para isso, Patrícia conta com os estádios lotados pelo torcedor do Flamengo, que apoiou o time na reta final do Campeonato Brasileiro, quando a equipe lutava contra o rebaixamento. "Quando eles compareceram em massa, ajudaram muito e conseguimos superar algumas situações. Esperamos contar com o torcedor ao nosso lado, mais uma vez, para fazer essa aliança no ano que vem", disse.