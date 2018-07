Flamengo projeta terminar o Campeonato Brasileiro na frente do Vasco

RIO - Depois de garantir a permanência na série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já estabeleceu seus objetivos para os últimos três jogos, contra Palmeiras, Vasco e Botafogo. Os jogadores querem terminar a competição à frente do rival Vasco, que tem 51 pontos - quatro a mais que o rubro-negro. O Flamengo não perde há seis rodadas (três vitórias e três empates), e o Vasco não vence há sete (seis derrotas e um empate).

"Acho que seria muito bom terminar o campeonato na frente do Vasco. Há essa rivalidade no Rio, né?! Queremos somar pontos", disse o atacante Hernane. O goleiro Paulo Victor endossou: "Para o torcedor, é uma coisa de satisfação. Temos que ficar centrados jogo a jogo e fazendo o resultado acontecer, mas tomara que a gente termine na frente". As duas equipes se enfrentam na penúltima rodada do Brasileirão.

Nesta quarta-feira, o lateral-direito Léo Moura afirmou que a negociação para sua renovação de contrato está parada. "Não me preocupa (a demora), tenho respeito e carinho pelo Flamengo, mas sou sincero em tudo que falo. Não posso ficar esperando até o fim, as coisas acontecem no futebol, existem pessoas ligando, procurando, o mercado procura", disse. "A preferência é sempre do Flamengo, pelo amor que tenho pelo clube e pelo que já foi conversado, mas quero que o Flamengo defina para eu definir a minha vida".