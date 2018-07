Flamengo promete decisão rápida sobre futuro do técnico Dorival Júnior

RIO - Apresentados oficialmente nesta terça-feira, os novos dirigentes do futebol do Flamengo prometeram uma decisão rápida sobre os futuros do técnico Dorival Júnior e do diretor de futebol Zinho. Wallin Vasconcellos, novo vice-presidente de futebol, e Paulo Pelaipe, diretor executivo, afirmaram, ainda, que o time contará com um "plantel forte", mas ressaltaram que o elenco será formado ao longo do Campeonato Carioca.

"Nós vamos definir o mais rápido possível. Vou me reunir junto com o vice-presidente de futebol para nós começarmos a receber os relatórios do departamento, daquelas avaliações, da pré-temporada. Nós vamos conversar com o Zinho para realmente começarmos o processo de avaliações. Aí a decisão vai ser rápida porque nós não podemos perder tempo", afirmou Pelaipe.

"Esse mês é um mês que os clubes estão contratando e o Flamengo vai contratar, vai fazer um plantel forte, com uma equipe competitiva e nós vamos começar o trabalho logo após esta entrevista coletiva", declarou o novo diretor executivo do clube. "Vamos colocar a nossa filosofia de trabalho e o que estamos pensando para ele [Zinho]. Se ele estiver de acordo, continua", explicou Wallin.

A pressa dos dirigentes se justifica. A nova diretoria tem assuntos urgentes para resolver, como as renovações de Leonardo Moura e Renato Abreu. E há também a necessidade de contratações. "Se eu disser que teremos o time completo na apresentação para a pré-temporada, será uma falácia. Não podemos dar ilusões ao torcedor", reconheceu Pelaipe.

"Evidentemente que nós vamos montar uma equipe e queremos o mais rápido possível. Mas até o dia 3 [de janeiro], já que o presidente vai assumir no dia 2, vai ficar difícil. Mas negócios encaminhados nós devemos ter. E ao longo do primeiro turno do campeonato, nós queremos está com a equipe toda formada", explicou o diretor executivo.