Flamengo promete encerrar o ano 'com dignidade' após goleada

A goleada sofrida para o Atlético-MG na noite de quarta-feira abalou o time do Flamengo, que, sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, busca encerrar a temporada de 2014 "com dignidade". Um dos poucos destaques positivos na derrota em Belo Horizonte, o goleiro Paulo Victor lamentou a atuação. "O relaxamento acontece às vezes, mas temos que saber que faltam três jogos e precisamos vencer para terminar o ano com dignidade", afirmou o jogador, durante o desembarque da delegação, nesta quinta, no Rio.

O lateral Anderson Pico destacou a necessidade de os jogadores se esforçarem nesta reta final, para que possam se garantir no planejamento do técnico Vanderlei Luxemburgo para 2015. "Não estamos em clima de férias, o Vanderlei tem testado alguns atletas e deixamos a desejar. Vamos fazer o possível e o impossível no domingo para vencer e terminar o ano da melhor maneira", avisou.

O próximo compromisso do time carioca será no domingo, contra o lanterna Criciúma. Com o objetivo de aumentar a renda, a diretoria Flamengo decidiu mandar o jogo no Estádio do Castelão, em São Luís, no Maranhão. A expectativa é de grande público: até a tarde desta quinta-feira, mais de 23 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente.