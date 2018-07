Flamengo promete fazer mudanças nesta sexta-feira

"Os resultados (que classificaram o time na Libertadores) não vão mudar o encaminhamento das coisas. Existem divergências quanto a forma e as ações. Mas vou definir tudo amanhã (sexta), com muita tranquilidade, como sempre faço", disse a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, na noite desta quinta, após reunião com a cúpula flamenguista, na casa do vice-presidente geral do clube, Hélio Paulo Ferraz, no Leblon (zona sul do Rio).

Patrícia Amorim exige mudança de postura dos responsáveis pelo futebol do Flamengo. Quer mais comprometimento do elenco e pretende acabar com a política de privilégios oferecida a alguns jogadores - principalmente ao atacante Adriano. Leonardo, atual técnico do Milan, é o nome preferido da diretoria flamenguista para gerir o futebol do clube. E, caso Andrade seja mesmo afastado, Muricy Ramalho e Joel Santana são os principais candidatos.