Flamengo promete manter dedicação diante do Cruzeiro

A vitória sobre o Guarani por 2 a 1 trouxe alívio, mas não acabou com o risco de rebaixamento do Flamengo para a Série B. Por isso, após dois dias de folga, a equipe volta a treinar nesta terça-feira, no CT Ninho do Urubu, concentrado em manter a dedicação do jogo de sábado na preparação para o duelo com o Cruzeiro.

Veja também:

Flamengo crê em classificação para Sul-Americana

"Quem acompanha o time, sabe a dedicação e o trabalho forte desse grupo. O elenco tem qualidade e fico feliz em poder ajudar sempre que possível. Agora é mais uma semana de trabalho diário para podermos buscar mais três pontos no domingo", afirmou o atacante Diogo.

Já o lateral-esquerdo Juan prometeu que o time vai repetir a luta no confronto de domingo, em Volta Redonda. "Tinha que ser com aquele espírito, foi uma vitória importante e agora temos que manter. Temos um time de qualidade e sabemos que podemos escapar dessa situação. Só depende de nós", disse.