Flamengo promete não esquecer erros de 2010

Livre do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, apesar da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, o Flamengo promete não esquecer os erros cometidos em 2010 para a próxima temporada. O técnico Vanderlei Luxemburgo acredita que a campanha ruim servirá como lição em 2011.

"Para fazer um bom Brasileirão tem que entender a competição. E vamos fazer isso desde o início da preparação ano que vem. E será bom que levaremos conosco o aprendizado deste ano", afirmou o treinador, que assumiu o Flamengo durante o segundo turno do Brasileirão e não conseguiu fazer boa campanha.

Luxemburgo lembrou que em 2009 o Flamengo lutava pelo título brasileiro nas rodadas finais. "Os jogadores comentaram no vestiário que ano passado eles viviam, nesta época do campeonato, um clima de vitória, brigando pelo título. Mas Deus colocou isso na vida deles, na nossa vida. E se isso aconteceu, é porque tínhamos que passar por isso. É um aprendizado", disse.

O Flamengo perdeu duas posições no Brasileirão com a derrota para o Cruzeiro e está em 15º lugar, com 43 pontos. A equipe encerra a sua participação no torneio com um duelo contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro.