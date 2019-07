Flamengo encaminha acerto com o espanhol Pablo Marí, ex-Manchester City

O Flamengo está próximo de anunciar a contratação do zagueiro espanhol Pablo Marí. O jogador foi indicado pelo técnico Jorge Jesus e está sem clube, após defender o La Coruña na temporada passada por empréstimo, já que seus direitos pertenciam ao Manchester City. O técnico Pep Guardiola não pretende contar com o atleta e como seu contrato se encerrou no último dia 30, ele está livre para defender o clube brasileiro.

A informação da negociação foi divulgada pelo UOL. Marí tem 25 anos e 1,93m de altura. Para agilizar o acerto, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spidel, estão na Espanha para tratar do assunto.

Marí foi revelado pelo Mallorca, da Espanha, e foi contratado pelo Manchester City em 2016, mas nunca chegou a defender o time inglês. Ele foi emprestado para o Girona e depois Deportivo Lara Coruña. Na última temporada, ele fez 38 jogos, sendo 36 como titular e marcou dois gols.

Além do zagueiro, a diretoria flamenguista espera aproveitar a viagem para a Europa e acertar a contratação do meia Gérson, que está na Roma e já defendeu o Fluminense. A ideia é acertar a compra do atleta e firmar um contrato válido por cinco temporadas.