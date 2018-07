Flamengo que confirmar fama de carrasco do Corinthians

O Flamengo acabou com o maior desejo do Corinthians no ano do seu centenário: o tirou da Copa Libertadores da América, em maio. Passados cinco meses, o time rubro-negro pode consolidar nesta quarta-feira a sua fama de carrasco do clube paulista nesta temporada. Para tanto, precisa vencer o jogo considerado uma decisão pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Se ganhar o duelo, às 22 horas (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), no Engenhão, a equipe carioca se afasta da zona de rebaixamento e freia a reação do rival na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.

"A nossa posição na tabela não é confortável. Vamos jogar uma decisão, mas para o Corinthians vale taça. Infelizmente nosso objetivo é outro", disse Luxemburgo, ressaltando que, em partidas importantes como a desta quarta, não há favorito. "É o típico jogo que mexe com a cabeça de todo mundo".

Para grande parte da torcida rubro-negra, Ronaldo é traidor por acertar com o Corinthians no fim de 2008 quando treinava na Gávea. Para Luxemburgo, o atacante é genial, merece respeito e atenção especial durante os 90 minutos. Ao ser perguntado se o Fenômeno ainda provoca medo nos rivais, o treinador respondeu de primeira: "Medo? O Ronaldo não é feio. É bonitinho, engraçadinho", disse, arrancando gargalhadas. Depois, falou sério. "É lógico que ele preocupa. Todo grande jogador preocupa".

Por mais que com Luxemburgo o desempenho do time não é ruim - não perdeu em quatro jogos -, o momento não exige tranquilidade. O Flamengo está a quatro pontos da zona de descenso. "O jogo de amanhã (quarta) é importante, mas a vida continua. O futebol também permite perder. Só que tem que ganhar mais do que perder", afirmou Luxemburgo, escondendo a escalação da equipe. O duelo contra o Corinthians será especial para o lateral-esquerdo Juan, do Flamengo. Ele completará 250 jogos com a camisa do clube.

FLAMENGO - Marcelo Lomba; Léo Moura, David, Welinton e Juan; Correa (Kléberson), Willians, Maldonado e Renato; Diego Maurício e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORINTHIANS - Júlio César; Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Bruno César; Iarley e Ronaldo. Técnico: Tite.

Árbitro - Sandro Meira Ricci (DF); Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Globo e Band; Rádio - Eldorado/ESPN (AM 700/FM 107,3); Local - estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).