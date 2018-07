Flamengo quer aproveitar experiência dos veteranos

Os mais experientes do elenco flamenguista entenderam o recado do treinador e prometeram dedicação máxima na verdadeira decisão que se transformou a partida com o time de Campinas, um adversário direto do Flamengo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

"Em um momento decisivo, na pressão que o Flamengo vive, quanto mais jogadores experientes melhor", disse o zagueiro Ronaldo Angelim, de 34 anos, que viveu altos e baixos nesta temporada e reassumiu a condição de titular com Luxemburgo justamente por ser dos mais experientes do elenco.

"É uma oportunidade boa de os jogadores experientes mostrarem seu valor no clube. Tem jogadores que conseguem essa proeza (de crescer em momentos difíceis) e vou tentar ajudar meus companheiros. A semana está sendo boa e espero corresponder. Sei que a partida é importante, pois vamos enfrentar uma equipe que também está lutando contra o rebaixamento", comentou o volante Kléberson, que tem 31 anos e já disputou 124 partidas pelo clube.

TREINO - Luxemburgo não fez mudanças no time no coletivo desta quinta. Escalou a equipe com Marcelo Lomba; Leonardo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Juan; Correa, Willians, Kleberson e Renato; Diogo e Deivid. Kleberson deverá dar lugar a Maldonado, que foi reintegrado ao elenco nesta quinta após defender a seleção do Chile em amistoso.

Petkovic foi poupado, por causa de uma gastroenterite, mas deve ficar como opção no banco.