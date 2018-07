Flamengo quer bater o Atlético-MG para manter a reação

O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, para se afastar de vez do sufoco no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro conseguiu uma vitória importante sobre o Coritiba,por 1 a 0, na última rodada, e avançou cinco posições na tabela de classificação, chegando ao 14.º lugar. No entanto, ainda mantém uma distância de apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

O time de Vanderlei Luxemburgo terá dois desfalques no setor ofensivo. Suspenso, Alecsandro não joga. Além disso, o atleta ainda é vinculado ao Atlético e, por questões contratuais, teria a sua participação vetada de qualquer forma. O atacante Paulinho ainda se recupera de uma contusão na coxa e também deve ficar fora.

Diante das baixas, Eduardo da Silva, que atuou pelas pontas nos últimos jogos, pode ser escalado como centroavante, função que estava habituado a fazer em seus último clubes na Europa. O meia Everton também deve se posicionar adiantado e, assim, Lucas Mugni tem chances de voltar ao time como armador de jogadas.

O volante Luiz Antônio voltou a ser relacionado por Vanderlei Luxemburgo. O jogador ficou de fora da última partida porque estava envolvido em investigações sobre suposta relação com grupos de milicianos.

A expectativa é de bom público no Maracanã. Até a noite de segunda, haviam sido vendidos 15 mil ingressos. No dia seguinte, os torcedores fizeram longas filas para comprar entradas na sede do clube, na Gávea, e nas bilheterias do Maracanã.