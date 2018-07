Flamengo quer Emerson Sheik, mas empresário descarta saída de atacante

SÃO PAULO - O Flamengo quer contratar o atacante Emerson, mas ainda não elaborou uma proposta oficial, garantiu o empresário do atleta, Reinaldo Pitta. "O Emerson tem mais 19 meses de contrato com o Corinthians, 19 meses! Ele quer continuar no Corinthians", afirmou o agente.

O clube carioca sonha com o reforço do atacante para a disputa da Libertadores de 2014. "Ninguém do Flamengo me procurou. Certamente o nome dele possa interessar ao Fla. Qualquer clube grande quer o Emerson, mas não passa pela cabeça dele sair agora do Corinthians", avisou Reinaldo Pitta.

O empresário disse que conversou com Emerson, por telefone, nesta sexta-feira. Segundo ele, o jogador ficou surpreso com a notícia do interesse flamenguista. Reinaldo Pitta admitiu que houve um contato com o Flamengo no meio do ano, antes da disputa da Recopa Sul-Americana. "Nessa época, havia a possibilidade (de transferência). Agora não há. Renovamos o contrato até junho de 2015", lembrou.

Depois que foi confirmada a mudança de técnico no Corinthians - Mano Menezes assumiu o time no lugar de Tite -, Reinaldo Pitta disse ter conversado com dirigentes do clube sobre a permanência de Emerson para a próxima temporada. E o empresário revelou que os dirigentes garantiram a ele que não pretendem usar o atacante como moeda de troca.

Ocorre que o Corinthians pretende reduzir sua folha salarial. Fora da disputa da Libertadores, as receitas vão diminuir. Nos bastidores, cartolas afirmam que seria uma boa negociar atletas como Emerson - o salário do atacante gira em torno de R$ 500 mil mensais.

A péssima fase do atacante (assim como todo o time no segundo semestre) facilitaria a renovação de elenco que está sendo proposta pela nova comissão técnica. Também se encaixam na situação de Emerson jogadores como Douglas e Danilo.

Segundo os dirigentes, Mano Menezes vai insistir em uma dupla de ataque formada por Guerrero e Alexandre Pato. Emerson e Romarinho seriam reservas e, por isso, estariam na lista de jogadores "negociáveis" pelo Corinthians.

O diretor de futebol Roberto de Andrade afirmou ao Estado que o Corinthians não recebeu, até agora, proposta do Flamengo por Emerson Sheik. "Não vamos liberar ninguém de graça, o Emerson tem contrato. Isso vale para qualquer jogador do elenco."