Flamengo quer fazer pazes com torcida antes de decisão Antes de decidir sua vida na Copa Libertadores da América, o Flamengo tem pela frente mais um compromisso no Campeonato Brasileiro. Desta vez, no entanto, o técnico Rogério Lourenço não vai poupar nenhum jogador para o jogo deste sábado contra o Vitória, no Barradão. A bola vai rolar às 18h30, com Adriano e Vagner Love garantidos no ataque.