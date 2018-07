Flamengo quer fazer pré-temporada fora do Brasil

"Aqui, temos um dos melhores climas do mundo. E quando venho com os meus times, sempre tenho bons resultados. Para mim, esse hotel é o que oferece as melhores condições. Uma semana aqui vai valer muita coisa. Ano que vem já penso em fazer uma pré-temporada nos Emirados Árabes", afirmou.

Apesar de estar concentrado nas partidas decisivas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, Luxemburgo não deixa de pensar no futuro e avisa que reforços serão contratados para o Brasileirão. "Nós estamos jogando a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Vamos ter Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Acho que precisamos fazer mais alguma coisa, independentemente do elenco que está aqui e do time estar preparado. Mas temos de avançar", disse.

Luxemburgo minimizou a possibilidade de alcançar 22 partidas de invencibilidade pelo Flamengo no clássico contra o Botafogo, domingo, no Engenhão. "Eu quero é ganhar campeonato. Não me interessa bater marca. Não adianta bater marca e não ser campeão. É muito legal isso, mas não vale nada sem ser campeão", comentou.