Flamengo quer fechar primeira fase com chave de ouro

Já classificado para a semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Olaria neste sábado, às 18h30, com o único objetivo de obter a sétima vitória na competição, em oito partidas disputadas, e encerrar a fase de classificação com chave de ouro. O confronto será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o técnico Dorival Júnior resolveu escalar a "força máxima".

Dorival Júnior irá poupar apenas o volante Elias, que ficou sob os cuidados da preparação física para aperfeiçoar sua forma - vai ser substituído por Renato Abreu. No mais, o time é o mesmo que vem fazendo campanha destacada no Campeonato Carioca, tendo sido o único a garantir classificação antecipada às semifinais, já com a melhor campanha entre todos os participantes da Taça Guanabara.

"Vai o time principal. Esta é a minha decisão", disse Dorival Júnior, que também justificou a ausência isolada de Elias. "Precisa de um reforço muscular."

Apesar de jogar contra o lanterna da competição - o Olaria só tem três pontos e é forte candidato ao rebaixamento -, Dorival Júnior pediu atenção o tempo todo, a fim de evitar alguma surpresa. Para ele, um eventual resultado adverso poderia atrapalhar a preparação flamenguista para a semifinal. "Respeitamos o Olaria, time de tradição. Mas temos que sair de campo com os três pontos", declarou o técnico.

O meia Gabriel, contratado ao Bahia nesta temporada, vai ficar entre os reservas e pode finalmente estrear no Flamengo. Dorival Júnior deixou escapar que, dependendo do andamento do jogo, o reforço pode vir a atuar durante parte do segundo tempo.