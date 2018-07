Flamengo quer Maracanã lotado para bater Corinthians

Os jogadores do Flamengo acreditam que terão o Maracanã lotado como uma das armas para superar o Corinthians na quarta-feira, na primeira partida da oitavas de final da Libertadores. Apesar do momento turbulento do clube, 47,6 mil ingressos foram vendidos até segunda-feira para o duelo.

Veja também:

Rogério Lourenço saca Toró e testa Rômulo no Flamengo

Ronaldo Angelim se diz pronto para encarar o Corinthians

"Fico feliz em saber que a torcida está comprando muitos ingressos, porque o apoio dela é muito importante. Aproveito até para convocar quem ainda não garantiu o seu para fazer sua parte e nos apoiar no jogo de quarta-feira, porque o torcedor é fundamental para nós", afirmou o atacante Vágner Love.

Rômulo, que deverá ser a principal novidade do Flamengo diante do Corinthians, diz que será especial jogar com o Maracanã lotado. "É uma sensação incrível entrar no Maracanã e ver o torcedor gritando seu nome e te apoiando, ainda mais para nós que fomos revelados no clube", disse.