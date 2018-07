Flamengo quer vitória sobre o Bonsucesso por liderança e vaga na semifinal O Flamengo vai em busca da sexta vitória consecutiva no Campeonato Carioca e, por consequência, se aproximar de uma vaga nas semifinais. O adversário da vez é o Bonsucesso, neste sábado, às 16 horas, pela 13.ª rodada, no estádio Engenhão, no Rio. Um triunfo, inclusive, pode render a liderança da competição ao time rubro-negro, que, ao lado do líder Botafogo e do Vasco, tem 29 pontos.