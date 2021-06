Flamengo ratifica venda do meio-campista Gerson para o Olympique de Marselha

Gerson é atleta do Olympique de Marselha. O anúncio foi feito oficialmente, nesta quarta-feira, por Flamengo e pelo clube francês em comunicados em suas redes sociais, após uma negociação de aproximadamente um mês.

"O Clube de Regatas do Flamengo anuncia um acordo em princípio pela transferência permanente de Gerson para a Olympique de Marseille", informou o clube carioca, em comunicado. Gerson assinou contrato de cinco anos. O texto foi usado em francês pelo Olympique de Marselha.

Pela venda de Gerson, o Flamengo receberá 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). O valor pode atingir mais de 30 milhões de euros, caso Gerson alcance metas, como número de jogos pelo time, convocações para a seleção brasileira e conquistas de títulos.

O Flamengo ainda vai preservar 20% dos direitos econômicos em futuras negociações, dos quais 10% devem ser dirigidos para a Roma, sua equipe antes do rubro-negro carioca.

Nesta terça-feira, o meio-campista atuou pela seleção olímpica na vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia. Gerson deverá atuar pelo Flamengo até o fim do mês, quando vai se apresentar para realizar na França exames médicos. Na sequência, o atleta volta a se apresentar na seleção para a disputa dos Jogos Olímpicos.

Em um ano e 11 meses de Gávea, Gerson disputou 105 partidas, com sete gols marcados. Conquistou dois Brasileiros, duas Supercopas, dois Estaduais, uma Libertadores e uma Recopa. Gerson também conquistou alguns prêmios individuais: Craque do Brasileirão 2019, Craque do Brasileirão 2020, Seleção Bola de Prata 2019 e 2020 e Artilheiro da Recopa.