Flamengo recebe apoio da torcida na Gávea na véspera do Fla-Flu

Se o clima com a Federação de Futebol do Rio (Ferj) não é nada bom, a relação do Flamengo com a sua torcida é das melhores. Neste sábado, o último treino antes do Fla-Flu de domingo aconteceu na Gávea, com os portões abertos. Dezenas de torcedores rubro-negros compareceram para apoiar a equipe, que briga pelo primeiro lugar.

Vanderlei Luxemburgo, que está suspenso por criticar a Ferj e nem vai ao Maracanã, optou por comandar um treino leve, em campo reduzido. Depois, os jogadores participaram do tradicional rachão. Canteros, Éverton e Arthur Maia fizeram exercícios físicos, primeiro na academia depois no gramado da Gávea, em recuperação para voltarem ao time nas semifinais. Nenhum deles foi relacionado.

Liderando o Campeonato Carioca com 32 pontos, contra 30 de Botafogo, Vasco e Madureira, e 28 do Fluminense, o Flamengo vai ter forte apoio da sua torcida no Maracanã. Os flamenguistas esgotaram os ingressos do setor Norte, reservado apenas aos rubro-negros. Mas ainda há entradas para os setores Leste e Oeste, centrais, disponíveis para as duas torcidas.

Confira a lista de relacionados pelo Flamengo para o clássico:

Goleiros - Cesar e Paulo Victor;

Zagueiros - Wallace, Marcelo, Bressan e Frauches;

Laterais - Anderson Pico, Pará e Thallyson;

Volantes - Jonas, Marcio Araújo e Luiz Antonio;

Meias - Gabriel, Jajá, Matheus Sávio e Lucas Mugni;

Atacantes - Alecsandro, Douglas Baggio, Paulinho, Eduardo e Marcelo Cirino.