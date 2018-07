Flamengo recebe Ceará sem Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho

RIO - A declaração do meia Thiago Neves, de que ele e Ronaldinho Gaúcho forçaram o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, na última quarta-feira, para não enfrentar o Ceará neste sábado, às 21 horas, em Macaé (RJ), causou mal-estar na Gávea e injetou mais ânimo no adversário. Assim, o Flamengo entra em campo sem os seus dois principais jogadores e ameaçado de perder a invencibilidade no Brasileirão.

Thiago Neves contou ainda que os dois tomaram a decisão sem conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Embora não tenha aprovado isso, a diretoria flamenguista não multou os dois destaques do time, mas obrigou-os a treinar neste sábado.

O jogador deixou claro que desfalcar a equipe contra o Ceará não é tão prejudicial assim, pois o adversário não é tão forte quantos os outros que o Flamengo vai encarar em seguida como Santos, Grêmio e Cruzeiro. Tal comentário revoltou o clube cearense, responsável pela eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e o único até o momento que derrotou o rival na temporada - venceu por 2 a 1, no Engenhão.

"São jogadores que farão falta, mas o Flamengo tem atletas para suprir a ausência", disse o meia Renato, confiante numa boa atuação do time carioca, que é o terceiro colocado no Brasileirão - está com 20 pontos.

Para o lugar de Thiago Neves, o argentino Bottinelli entra no time. E o substituto de Ronaldinho Gaúcho pode ser Diego Maurício ou Vander. Enquanto isso, Luiz Antônio ocupa a vaga de Airton no meio.

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Junior Cesar; Willians, Luiz Antonio (Diego Maurício), Renato, Vander e Bottinelli; Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CEARÁ - Diego, Boiadeiro, Fabrício, Diego Sacoman e Vicente; Heleno, Michel, João Marcos e Thiago Humberto; Osvaldo e Washington. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro - Célio Amorim (SC); Horário - 21 horas (de Brasília); TV - SporTV; Local - Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé (RJ).