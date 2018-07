Flamengo recebe o já campeão Corinthians com muitas baixas e pressionado

Pressionado para conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2018, o Flamengo tem uma missão complicada pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitas baixas, neste domingo, às 17 horas, o time carioca encara o já campeão Corinthians, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os últimos maus resultados geraram até especulações em torno da possível queda do técnico colombiano Reinaldo Rueda, algo pouco provável na reta final da competição.

+ Até 90, Flamengo, campeão nacional, era exemplo para o Corinthians

+ Campeão Corinthians enfrenta o frustrado Flamengo, no Rio

O time carioca necessita da recuperação porque foi derrotado em três dos últimos quatro jogos. Na última quinta-feira, caiu diante do Coritiba por 1 a 0, fora de casa. Com 50 pontos, o Flamengo está na sétima colocação. O rival Vasco, está também com 50 pontos, mas com menor saldo de gols (8 contra -7), e o Bahia, com 49, são os seus principais concorrentes no G7.

Depois do Corinthians, o Flamengo terá jogos contra o Santos, no Rio de Janeiro, e o Vitória, em Salvador, na última rodada. São jogos considerados difíceis. Além de pontuar, vai ter que torcer por tropeços de seus concorrentes mais diretos.

Sem tempo para treinar, Reinaldo Rueda vai tentar acertar o time na base do papo. Ele não vai ter o lateral-esquerdo Renê, além dos atacantes Lucas Paquetá e Vinicius Júnior, suspensos. O centroavante peruano Guerrero, punido por conta de doping, o zagueiro Réver e o atacante colombiano Berrío, lesionados, são os demais desfalques.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Trauco retorna após ajudar a seleção do Peru a vencer a Nova Zelândia e confirmar a sua ida à Copa do Mundo de 2018. O meia Everton é dúvida após deixar o último jogo com dores na coxa esquerda. Ele será mais bem avaliado, mas se vetado abrirá espaço para Geuvânio.