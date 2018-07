Flamengo reconhece atuação ruim diante do Horizonte

O Flamengo era considerado o grande favorito no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, mas começou mal a disputa, ao ficar no empate de 1 a 1 com o Horizonte, na noite de quarta-feira, no Engenhão - a decisão da vaga será na próxima semana, na cidade de Horizonte, no interior do Ceará. Diante disso, a equipe carioca reconheceu que não teve uma boa atuação no primeiro jogo.

"A equipe não atuou bem. Tentou, correu, lutou, mas não conseguiu. E encontrou um adversário muito bem postado", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou a dizer que o resultado foi "horrível" para o Flamengo. Ele ainda comentou sobre as vaias da torcida flamenguista para o astro Ronaldinho Gaúcho durante o jogo, explicando que o jogador tem estar preparado para isso se não jogar bem.

Os jogadores concordaram com Luxemburgo na avaliação sobre a atuação do time. "Realmente foi um resultado que nos surpreendeu. Todo mundo queria a vitória. Mas o Horizonte jogou bem, marcou bem e não estávamos no nosso melhor dia. Agora é trabalhar para buscar o resultado fora", disse o zagueiro David.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mas tivemos uma atuação muito abaixo do esperado no segundo. Só que tem o jogo de volta. Isso aqui é o Flamengo e ninguém pode se abater com esse empate. Vamos trabalhar para chegar lá e vencer", completou o goleiro Felipe.

