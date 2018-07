Flamengo reconhece fracasso e já pensa em 2011

Campeão brasileiro e estadual em 2009, o Flamengo esteve longe de repetir o desempenho vitorioso nesta temporada. A equipe não conseguiu faturar o tetracampeonato estadual, caiu nas quartas de final da Libertadores e ficou em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Reconhecendo o fracasso, a equipe começa a pensar em 2011.

Veja também:

Petkovic diz que Flamengo vai aprender com erros

Léo Moura garante que fica no Flamengo em 2011

"Não há como esconder que o ano não foi bom, para mim e para o Flamengo, mas tudo será feito para que 2011 seja melhor. As avaliações serão feitas internamente para que o ano que vem seja de sucesso", afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou no começo de outubro e teve campanha irregular na reta final do Brasileirão.

O treinador reconheceu que será preciso muito trabalho para recolocar o Flamengo na rota dos títulos. "Agora é só pensar em trabalhar. Não tenho muito o que ficar falando. Não adianta analisar o passado. Agora é começar a trabalhar, esperar o ano virar e fazer um ano melhor", disse.